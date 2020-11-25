شكرا لقرائتكم عصام مرعي: الزمالك مطالب بغلق جبهة علي معلول وإيقاف سرعات الشحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عصام مرعي لاعب الزمالك السابق ، فريق الزمالك بغلق جبهة علي معلول لأنه من أهم مفاتيح لعب الأهلي وكذلك حسين الشحات لأنه لاعب سريع وعبد الله جمعة مطالب بالغلق عليه.

قال خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: "أفشة هو العقل المدبر للأهلي ومتألق في الفترة الأخيرة ووصلت لفترة أن حكم عليه أن أقل من الأهلي ولكن مع موسيماني مختلف تماما".

أشار: "في الزمالك بن شرقي ومصطفى ويزو وأوباما مع زيادة عبد الله جمعة ستكون مفاتيح ولكن اى أنه لا يوجد مدرب سيقوم بمجازفة في بداية المباراة وسيكون هناك صراع على وسط الملعب

يرى أن الأهلي والزمالك استحقا الوصول إلى نهائي دوري أبطال افريقيا لما قدماه في مشوار المسابقة على مدار الموسم بالكامل

واصل: "نتمني مباراة كبيرة يوم الجمعة والظهور بمستوى مشرف يهر المستويات الفنية لأكبر ناديينا في افريقيا والشرق الأوسط وعلى اللاعبين أن يعلموا دورهم في نقل صورة طيبة عن مصر".

تابع: "الزمالك تفوق في المباريات الأخيرة بلقاءات القمة ولكن مباريات القمة تغيرت بخلاف أن موسيماني أعطى صبغة جديدة للأهلي وهو ما ظهر في مباراتي الوداد".

شدد: "الزمالك مرعب للغاية في الشق الهجومي مع وجود بن شرقي ومصطفى محمد وزيزو وأوباما ومعهم عبد الله جمعة".