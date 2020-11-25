شكرا لقرائتكم شادي: الجماعية ميزة الأهلي قبل نهائي افريقيا ولابد من احترام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب شادي محمد لاعب الأهلي السابق لاعب الأهلي باحترام المنافس حتى أكسب وميزة الأهلي الفنية هي الجماعية في الأداء والزمالك يمتاز عن الأهلي في مراكز بعض اللاعبين.

قال لقناة أون تايم سبورتس: " الفوز على الزمالك مهم جدا والبطولة ستكون بطولتين وأقول للاعبي الأهلي لابد أن يكون لدينا اصرار وروح لفانلة الحمراء تكون موجودة".

استرسل: "على الأهلي ألا يترك مساحات في حالة الهجوم لأن الزمالك يتراجع ثم يضغط سريعا للوصول إلى مرمى الخصم".

يعتقد أن أفضل لحظات نجوم الكرة خلال تواجده في الملاعب ولا يشعر بهذه القيمة الا بعد اعتزال الكرة ووقتها يتمنى لو يعود ليلعب ساعة واحدة فقط.

أوضح : "تعلمنا في الأهلي والزمالك لو عايز تكسب تحترم الخصم لأن لو تعاملت بعصبية وتعالي هتصعب المباراة على نفسك".

أردف: "الزمالك في السابق يتعاقد مع لاعبين تمكث سنة أو سنتين وترحل ويتعاقد مع ما يقرب من 16 لاعب بعكس الأهلي يحاول تدعيم النواقص فقط ولذلك كان يكتسح الأجواء الإفريقية، وحدث العكس بعد عملية الإحلال والتجديد بعد رحيل جيل أبو تريكة وبركات ومتعب وهو ما جعل نسبة القوة بين الأهلي والزمالك 50 لـ50".

استرسل: "أشكر زوجة فايلر على أنها كانت سببا في رحيله واختيار موسيماني كان موفق للغاية رغم تعرضه للانتقاد في بداية الأمر ولكن تغير الموقف بعد تقديم نتائج قوية".

لابد من احترام المنافس حتى أكسب وميزة الأهلي الفنية هي الجماعية في الأداء والزمالك يمتاز عن الأهلي في مراكز بعض اللاعبين

على الأهلي ألا يترك مساحات في حالة الهجوم لأن الزمالك يتراجع ثم يضغط سريعا للوصول إلى مرمى الخصم