شكرا لقرائتكم يامن بن زكري: أتوقع فوز الزمالك باللقب الإفريقي لأنه أكثر احتياجا له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع يامن بن زكري لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومنتخب تونس سابقاً فوز القلعة البيضاء بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي.

وقال يامن بن زكري في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك أكثر استعداداً من الأهلي خاصة وأن القلعة البيضاء لها سابق الفوز في مباريات بطولة مثل السوبر المصري والإفريقي".

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الزمالك بحاجة الى الفوز باللقب الجديد أكثر من الأهلي ومن ثم بلوغ مونديال الأندية المقبل.

وشدد يامن بن زكري أنه لا يتمنى تكرار الأحداث التي شهدها السوبر المصري وتعرض أي من اللاعبين لإيقاف لعدد من المباريات الكبيرة مثلما حدث سابقاً.

وتابع النجم التونسي أن الكرة التونسية ستشهد حدث تاريخي لأول مرة بتواجد 2 لاعبين هما فرجاني ساسي وعلي معلول في طرفي المباراة.

وواصل يامن بن زكري أن الدوري المصري سيشهد هجرة العديد من اللاعبين التوانسة في ظاهرة هي الأكبر عبر التاريخ بتواجد 13 لاعباً تقريبا

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطني العربي في تمام الساعة التاسعة مساءاً صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يطلق عليه "مباراة القرن" بين فريقي الزمالك ضد الأهلي قطبي الكرة المصرية على شرف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً.