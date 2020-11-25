شكرا لقرائتكم الأهلي ينهى مرانه بمشاركة نجوم الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك بنهائي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مرانه منذ قليل حيث انطلق التدريب في نفس موعد مباراة الزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل علي ملعب ستاد القاهرة.
وأدي الأهلي مرانه على ملعب التتش بالجزيرة بعد طلب اللاعبين التدريب عليه بدلا من ملعب السلام خلال فترة المعسكر المغلق الذي بدا منذ الأحد الماضي ويستمر حتى موعد المباراة.
وشهد المران مشاركة كل نجوم الفريق عدا الثلاثي المصاب بكورونا صالح جمعة وكهربا ووليد سليمان مما ينفي أنباء تغرض أحد أهم لاعبي الفريق للإصابة بفيروس كورونا كما تردد في الساعات الأخيرة.
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