شكرا لقرائتكم مرعي: الزمالك مرعب في الشق الهجومي.. وموسيماني أعطى صبغة جديدة لأداء الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عصام مرعي لاعب الزمالك السابق أن الأهلي والزمالك استحقا الوصول إلى نهائي دوري أبطال افريقيا لما قدماه في مشوار المسابقة على مدار الموسم بالكامل.

قال خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: "نتمني مباراة كبيرة يوم الجمعة والظهور بمستوى مشرف يهر المستويات الفنية لأكبر ناديينا في افريقيا والشرق الأوسط وعلى اللاعبين أن يعلموا دورهم في نقل صورة طيبة عن مصر".

تابع: "الزمالك تفوق في المباريات الأخيرة بلقاءات القمة ولكن مباريات القمة تغيرت بخلاف أن موسيماني أعطى صبغة جديدة للأهلي وهو ما ظهر في مباراتي الوداد".

شدد: "الزمالك مرعب للغاية في الشق الهجومي مع وجود بن شرقي ومصطفى محمد وزيزو وأوباما ومعهم عبد الله جمعة".