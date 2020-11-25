شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ11 بدورى محترفى رجال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الأربعاء، مواجهات قوية فى إطار الجولة الحادية عشرة بدورى محترفين كرة اليد للموسم المحلى 2020 /2021 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية، حيث تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كل من، الزمالك مع حدائق الأهرام، وطلائع الجيش مع الطيران، وبترول أسيوط مع أسيوط الرياضى، والجزيرة مع هليوبوليس، أما المجموعة الثانية فتشهد لقاءات بين كل من الأهلى مع الزهور، وسبورتنج مع أصحاب الجياد، والأولمبى مع البنك الأهلى، والمعادى مع الشمس.

وتشهد الجولة 28 نوفمبر بدورى المحترفين لاستكمال موسم 2019/2020 لقاءات مهمة بين كل من الأهلى مع طلائع الجيش، والزمالك مع سبورتنج، والأولمبى مع هليوبوليس، وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية لقاءات بين طلائع الجيش مع الأولمبى، وسبورتنج مع سموحة، وهليوبوليس مع البنك الأهلى، والأهلى مع الزمالك.

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.