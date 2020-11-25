شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة عبر تلفزيون الخليج 365: بن شرقى مطلوب فى العين الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، عن أن المغربى أشرف بن شرقى، جناح نادى الزمالك، تلقى عرضًا من العين الإماراتى لضمه من خلال أحد وكلاء اللاعبين، فى الموسم المقبل.

تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تلفزيون الخليج 365، أن المغربى بن شرقى طلب من وكيل اللاعبين الذى جلب له عرض العين الإماراتى تأجيل أى عروض لحين الانتهاء من مباراة الزمالك والأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، خاصة أن الأبيض يُركز على تحقيق اللقب الإفريقى هذا العام.

أضاف شبانه فى تليفزيون الخليج 365، أن بن شرقى سيناقش العرض المُقدم له عقب الانتهاء من النهائى الإفريقى وفقًا للعرض الرسمى حال تقدم الوكيل به، مشددًا على أن إدارة الزمالك قررت تأجيل مناقشة أى عروض للاعبين الراغبين فى خوض تجربة الاحتراف مثل مصطفى محمد أو أشرف بن شرقى، لحين الانتهاء من النهائى الإفريقى أمام الأهلى.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.