بالأرقام.. تعرف على هدافي الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تترقب قارة إفريقيا موعدًا استثنائيًا مع نهائي تاريخي للمسابقة بين قطبي الكرة المصرية، حين يواجه الزمالك منافسه الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب إستاد القاهرة في المباراة النهائية للبطولة الأغلى، دوري الأبطال.

ومنذ انطلاق النسخة الأولى لدوري أبطال إفريقيا في عام 1964، لم يسبق أن كان الفريقان طرفا النهائي من بلد واحد، لكن الأهلي والزمالك تمكنا أخيرا من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، ليؤكدان ريادتهما للكرة الإفريقية.

وتأهل الأهلي للنهائي للمرة الـ13 في مسيرته بدوري الأبطال، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق المتأهلة إلى المباراة النهائية للمسابقة، كما يطمح المارد الأحمر أيضا لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفريق تتويجا باللقب "8 مرات".

وعلى الجانب الآخر، يرغب الزمالك، ثاني أكثر الفرق تتويجا بلقب دوري الأبطال "5 مرات"، في حصد اللقب السادس له والأول منذ عام 2001، لتأكيد ريادته بالفترة الأخيرة بعد فوزه بلقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

وخلال المسيرتين الحافلتين للأهلي والزمالك، وضع عدد كبير من نجوم الناديين الأكبر في القارة السمراء بصمتهم في القائمة التاريخية لهدافي القطبين في المسابقات الإفريقية، نستعرضها في السطور التالية..

هدافو الأهلي في البطولات الإفريقية:

يتصدر محمود الخطيب، الرئيس الحالي للأهلي، القائمة التاريخية لهدافي نادي القرن في البطولات الإفريقية برصيد 37 هدفا، بواقع 28 هدفا في دوري الأبطال و9 في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، وهو أيضا الهداف الأسطوري للأهلي في كل البطولات بشكل عام برصيد 157 هدفا.

يأتي في المركز الثاني محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، برصيد 32 هدفًا، وفي المركز الثالث يأتي عماد متعب، نجم الأهلي السابق، برصيد 28 هدفًا.

ويتربع وليد سليمان على قمة هدافي الجيل الحالي من لاعبي الأهلي في البطولات الإفريقية برصيد 19 هدفًا، حيث تقدم في شهر ديسمبر الماضي إلى المركز الرابع، لينضم إلى المربع الذهبي في قائمة هدافي الأهلي إفريقيًّا.

بينما احتل محمد بركات والأنجولي فلافيو المركز الخامس في قائمة هدافي الأهلي في البطولات الإفريقية برصيد 18 هدفًا.

يُذكر أن وليد سليمان سبق أن سجل هدفًا بقميص بتروجيت في البطولة الإفريقية، مما يجعله يحتل المركز السابع في القائمة التاريخية لهدافي كل الفرق المصرية برصيد 20 هدفًا.

هدافو الزمالك في البطولات الإفريقية:

يتصدر عبدالحليم علي، نجم الزمالك السابق، القائمة التاريخية لهدافي القلعة البيضاء في البطولات الإفريقية، برصيد 23 هدفًا (12 في دوري الأبطال، 7 في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، 3 في الكونفدرالية وهدف في السوبر الإفريقي)، وهو الهداف التاريخي للزمالك بشكل عام برصيد 134 هدفا.

يأتي في المركز الثاني جمال عبدالحميد، نجم الزمالك السابق، برصيد 16 هدفا، وفي المركز الثالث يأتي حازم إمام، نجم الزمالك السابق، برصيد 12 هدفا.

ويحتل كل من جمال حمزة، وحسام حسن، وأيمن منصور، وطارق يحيى، رباعي الزمالك السابق، في المركز الرابع برصيد 10 أهداف.

وتقدم المغربي أشرف بنشرقي، لاعب الزمالك الحالي، في شهر أكتوبر الماضي إلى المركز الخامس في القائمة التاريخية لهدافي الفارس الأبيض في البطولات الإفريقية بعد تسجيله تسعة أهداف، ليتساوى مع باسم مرسي وأحمد جعفر ثنائي الفريق السابق، ويصبح الهداف التاريخي لأجانب الزمالك بالبطولات الإفريقية.

وتفوق بنشرقي على كل من البوركيني عبدالله سيسيه، محمود عبدالمنعم كهربا، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك الحالي، الذين يحتلون المركز السادس في القائمة برصيد 8 أهداف.

**هدافو القطبين في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في إفريقيا:

التقى الأهلي مع الزمالك خلال 4 نسخ سابقة لدوري أبطال إفريقيا أعوام 2005، 2008، 2012 و2013، انتهت جميعها بتتويج المارد الأحمر بطلا للمسابقة الأعرق في القارة السمراء، حيث حقق المارد الأحمر الفوز في خمس مباريات مقابل التعادل في ثلاث مواجهات، ويعتبر وليد سليمان هو اللاعب الوحيد من الجيل الحالي للقطبين الذي سبق له وضع بصمته بلائحة الهدافين.

وحقق الزمالك انتصاره الوحيد على الأهلي في بطولات القارة السمراء في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، حين فاز على المارد الأحمر (1-0) بالهدف الشهير لأيمن منصور، ليُتوج الفارس الأبيض بطلا لكأس السوبر الإفريقي عام 1994.

هدافو الأهلي أمام الزمالك في البطولات الإفريقية (15 هدفا):

1- محمد أبو تريكة / محمد بركات - 4 أهداف.

3- أمادو فلافيو - هدفان.

4- أحمد عبدالظاهر / أحمد فتحي / أحمد حسن / عماد متعب / وليد سليمان - هدف.

هدافو الزمالك أمام الأهلي في البطولات الإفريقية (9 أهداف):

1- جمال حمزة - هدفان.

2- أحمد حسن / أحمد جعفر / أيمن منصور / حازم إمام / جونيور أجوجو / محمد إبراهيم / عمر جابر - هدف.