الزمالك: المجلس بالكامل سيحضر نهائي القرن.. وهذا موقف مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن المجلس بالكامل سيتوجه إلى إستاد القاهرة يوم الجمعة المقبل لحضور المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وقال أنور، في تصريحات هاتفية لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء: "مجلس الإدارة بالكامل بالتأكيد سيحضر المباراة النهائية لدوري الأبطال".

وأضاف: "المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لو أراد التواجد في نهائي إفريقيا سيكون حاضرا، هذا الأمر سيعود إلى رغبته".

وعن مدى قلق الزمالك من مسحة كورونا التي سيجريها الفريق صباح الأربعاء، رد أنور: "أي لاعب ستفقده سواء في الزمالك أو الأهلي سيكون مؤثرًا، ذلك أمر طبيعي".

وأشار إلى أن كل من محمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام، ثنائي دفاع الزمالك، سيعوضان محمود حمدي الونش حال تأكد غيابه عن مواجهة الأهلي بداعي إصابته بكورونا.

ولفت حمادة أنور إلى أن المسحة التي أجراها الثنائي المغربي أشرف بنشرقي والتونسي فرجاني ساسي كانت نتيجتها سلبية، مضيفًا أنهما شاركا في تدريبات الزمالك بشكل طبيعي.

وأتم قائلا: "لا يوجد قلق من المباراة، ننتحدث عن تاريخ، شرف لأي لاعب أن يشارك في هذه المباراة الاستثنائية، كما أن الفوز باللقب سيتبعه المشاركة في كأس العالم للأندية".