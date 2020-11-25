الأهلي: لا حضور جماهيري في النهائي حتى الآن.. ومستعدون لأي متغيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء لم تحصل على أي خطابات رسمية بشأن حضور الجماهير في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي في نهائي يحدث للمرة الأولى في التاريخ من أجل اللقب الإفريقي.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال مرجان :"سمعنا عن دعوات لحضور الجماهير بألف مشجع لكل فريق، لكننا ننتظر أي قرار رسمي بشأن ذلك، ونلتزم بتعليمات المباراة".

وأضاف مدير الأهلي التنفيذي :"نتمنى أولاً أن يتولى كل فرد مسئوليته من أجل أن تخرج المباراة في أفضل صورة، وإن شاء الله سيكون يوم فرح لمصر بشكل عام وللنادي الأهلي بشكل خاص".

وتابع مرجان :"مستعدون لحضور الجمهور إذا ما قررت السلطات المختصة ذلك، وسنحضر الاجتماع الأمني في الثانية ظهر الأربعاء للتعرف على كل التفاصيل الرسمية بشأن المباراة".

وأنهى مرجان :"نتابع حالات اللاعبين الصحية وما يتعلق بمسحات كورونا بشكل يومي، وبإذن الله مسحة الأربعاء النهائية قبل المباراة ستكون مطمئنة للجميع".