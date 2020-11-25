مجدي الجلاد: الإعلام يجب أن يدعم تجربة "زد" من أجل تطوير الكرة المصرية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" والتي تضم مواقع (أونا– الخليج 365– يلا كورة– شيفت– والكونسلتو)، أن الإعلام يجب أن يدعم تجربة نادي "زد" من أجل تطوير الكرة في مصر.

وقال مجدي الجلاد في المؤتمر الصحفي للإعلان عن استحواذ "زد" على نادي "مصر": "أهنئ "زد" على هذه الخطوة، وأعتقد أن الرؤية التي طرحها أنسي ساويرس وأحمد دياب وباقي المسؤولين لهذا المشروع أو هذه الرؤية التي رأيناها أنها مختلفة تمامًا عما رأيناه".

وأضاف: "أود أن أركز على نقطتين، أنا أمام نجوم مصر كلها ونجوم العالم العربي في كرة القدم، فكرة نادٍ عادي لا يوجد أي مشاكل، ولكن ما قاله حازم إمام حول فكرة التركيز على اكتشاف المواهب واللاعبين الصغار في السن هي التي تخلق صناعة في كرة القدم".

وتابع مجدي الجلاد: "مشكلتنا الأساسية هي أننا لسنوات طويلة لم نتعامل مع كرة القدم أو الرياضة على أنها صناعة وعلم ودراسة حديثة ورؤية واحتراف واستثمار، الأهداف التي قيل عنها تحتاج إلى جهد كبير جدًا؛ لأنها تشتغل في ثقافة مختلفة وثقافة جديدة في مصر".

وواصل: "حلم مصر كلها هي رؤية محمد صلاح والنني وحجازي وتريزيجيه وأسماء كثيرة جدًا موجودة في أندية العالم بأكمله تخرج من صناعة ورؤية واستراتيجية، دوركم مهم جدًا؛ لأنكم داخل هذه الرياضة أو هذا المجال طوال سنوات حياتكم، ونحتاج منكم أن تضعوا رؤية ويتم الإعلان عنها والتنفيذ أهم من الرؤية".

وأكمل رئيس تحرير مؤسسة "أونا": "أرى استراتيجية رائعة جدًا، ستقابلون أزمات ومشكلات ومناخًا غير مواتٍ، واحترمت ما قاله أنسي ساويرس حول أن هذه ليست كرة ولكنها أبعد من هذا بكثير".

واختتم الجلاد تصريحاته: "تحتاجون إلى إصرار وإرادة وعزيمة، ونحن في الإعلام نحتاج أن ندعمكم؛ لتنفيذ هذه الرؤية بجدية شديدة، لأن هذا سيفرق مع مصر، لدينا مواهب ولدينا كفاءات ولكن تحتاج إلى الرؤية في التنفيذ والإدارة الحديثة مثلما تعلمنا في العالم بأكمله".