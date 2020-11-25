"قاتلوا من أجل الجماهير".. جيلبرتو يتحدث عن نهائي القرن.. ورسالة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

وجه الأنجولي جيلبرتو، لاعب الأهلي الأسبق رسالة للجيل الحالي بالقلعة الحمراء قبل أيام قليلة من نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك يوم 27 نوفمبر بنهائي دوري الأبطال بملعب استاد القاهرة الدولي.

وقال جيلبرتو في تصريحات لـ"الخليج 365" "رسالتي لجميع اللاعبين في الأهلي أن يكون هناك تحلي بروح التضحية والقتال حتى اللحظة الأخيرة من المباراة، يجب أن يسعدوا جماهير الأهلي، يقاتلون من أجل القميص الذي يرتدونه، هم يحملون قميصاً لنادي عظيم وكبير".

وواصل "يجب أن يكون هناك تقدير لألوان وشعار قميص الأهلي، خاصة عندما تلعب نهائي في بطولة كبيرة وتريد أن يتم ذكر اسمك بشكل مستمر من قبل الجماهير وتصبح جزءً من تاريخ النادي".

وأضاف "عندما تلعب مباريات نهائية، الأهم هو تحقيق الفوز، ليس شرطاً تقديم الأداء المميز، لو نجحت في اللعب بشكل جيد والفوز بالبطولة فهذا بالطبع سيكون عظيماً، لكن في النهاية الأهم هو تحقيق اللقب والانتصار".

وتابع "اللعب أمام الزمالك يكون سهلاً بالنسبة للاعبين، اللاعب يكون في الأساس متحمساً ويحفز نفسه بنفسه لأنها مباراة كبيرة وعظيمة أمام منافس صاحب تاريخ، أعتقد أن المدرب سيكون أكثر هدوءً وأقل قلقاً حيال هذا الأمر".

وصرح "المنافسة بين الأهلي والزمالك تجذب الطاقة والحماس للاعبين، فهو بمثابة (الفيتامين) الذي تحصل عليه لكي تلعب بشكل أقوى، من ناحية أخرى أعتقد أنه لا يجب ترك أي لاعب في المنزل، يجب أن يكون الجميع مع الفريق، مجموعة واحدة من أجل خدمة الفريق وأهدافه".

واختتم "مباريات الأهلي والزمالك في أي وقت لا يختلف سوى تغيير اللاعبين والتوقيت، لكن الروح تظل كما هي، فالأهلي والزمالك لديهما تاريخ كبير وعظيم، وبالطبع بالنسبة لي، أتمنى أن يكون اللقب من نصيب الأهلي، النادي الذي أعشقه".