أمير عبد الحميد: "التوفيق" سيحسم نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

أكد أمير عبد الحميد، حارس مرمى الأهلي السابق، أن عامل التوفيق هو الذي سيحسم نهائي إفريقيا.
وقال أمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالكيمتلك لاعبين على اعلى مستوى في اخر موسمين ولاعبين مهمة ودولية وهذا فرق معهم في البطولات وعلى المستوى الفني".
وأكمل: "النهائي مصري لأول مرة فيالتاريخ، لكن ظروف هذه الأيام هى التي ستحدد، سواء من ناحية الإصابات والغيابات كذلك عامل التوفيق". وأتم: "اللاعبين يستعدون بشكل جيد لكن الأهم هو عامل التوفيق".
ويصطدم الزمالك والاهلي لاول مرة في نهائي دوري ابطال افريقيا يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.
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