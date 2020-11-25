إبراهيم سعيد: ثقة لاعبي الزمالك أكبر من الأهلي قبل نهائي القرن

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك، أن الثقة أكبر عند لاعبي القلعة البيضاء فى الوقت الحالي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال سعيد فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أشرف بن شرقي أفضل لاعبي الزمالك ويملك ثقة كبيرة وهدوء

أعصاب، وزيزو وصل لمستوي جعله أفضل لاعب فى مركزه".وأضاف: "هذه المباريات تحتاج إلى خدعة من جانب المدير الفني، والإنسجام بين ثلاثي هجوم الزمالك وصل لأعلي مستوي".