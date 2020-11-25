برشلونة يضرب دينامو كييف برباعية ويتأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

حقق نادي برشلونة فوزا كبيرا على نظيره دينامو كييف الاوكراني برباعية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات

بدوري ابطال اوروبا.

سجل أهداف برشلونة كل من سيرجينو دست ومارتن برايثوايت بواقع هدفين وانطوان جريزمان في

الدقائق 52، 57، 70، 90.

بهذه النتيجة تأهل نادي برشلونة رسميا لثمن نهائي دوري ابطال اوروبا بعدما حقق العلامة الكاملة في الجولات الأربع الماضية، فيما يحتل دينامو كييف المركز الثالث بنقطة واحدة.