باريس سان جيرمان يلدغ لايبزيج بهدف نيمار في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً هاماً علي ضيفه لايبزيج الألماني بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري ابطال اوروبا.
نجح باريس سان جيرمان في ترجمة سيطرته الواضحة علي مجريات اللعب في الشوط الأول بتسجيل هدفمبكر في الدقيقة 11 من ركلة جزاء نفذها النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بنجاح.
وقدم البي اس جي عرضاً جيداً في شوط اللقاء الأول وكاد أن يعزز تفوقه في أكثر من مناسبة علي الرغم من الدفاعالمنظم لمنافسه الألماني.
وفي الشوط الثاني حاول لايبزيج العودي في النتيجة دون جدوي في ظل تحكم لاعبو البي اس جي في رتم اللقاء لينجح الفريق في الحروج بثلاثة نقاط هامة في مشواره نحو ثمن النهائي.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد باريس سان جيرمان الي 6 نقاط في المركز الثاني ، بينما توقف رصيد لايبزيج عند النقطة السادسة في المركز الثالث.
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