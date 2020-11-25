الامارات | الظفرة يحصد 10 نقاط تاريخية بالاعتماد على الإرسال الطويل وترك الاستحواذ

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يحصد 10 نقاط تاريخية بالاعتماد على الإرسال الطويل وترك الاستحواذ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر مدرب فريق الظفرة، الصربي ألكسندر فليسوفيتش، شجاعة كبيرة في الاستمرار على طريقة تعتمد بصورة كاملة على الإرسال الطويل والتخلي عن فكرة الاستحواذ على الكرة، رغم الانتقادات التي طالته، والتي وصفت أسلوبه بأنه غير ممتع، لكن المدرب استطاع أن يقود الفريق لأول مرة إلى حصد 10 نقاط في أول ست جولات بدوري الخليج العربي.

وأظهرت إحصاءات المباريات الست التي خاضها الظفرة، أنه كان الطرف الأقل استحواذاً رغم اختلاف المنافسين والملاعب، لكن في الوقت نفسه الأكثر اعتماداً على الإرسال الطويل بفارق كبير مع خصومه، وأكثر خمس تمريرات طويلة ناجحة كانت من الخط الخلفي.

وشهدت مباراة العين في الجولة الخامسة أقل نسبة استحواذ (25.7%)، مقابل (74.3%) لصالح «الزعيم»، أما ثاني أقل استحواذ فكان في مباراة الفجيرة (33.7%)، مقابل (66.3%) للضيوف، بينما أعلى استحواذ كان أمام عجمان (45.7%)، لكنه مع ذلك ظل أقل من خصمه الذي استحوذ بنسبة (54.3%).

وفي التمريرات الطولية، كانت الأبرز في لقاء عجمان بمعدل 84 تمريرة، وفاز الظفرة 4-1، و69 أمام الفجيرة، وفاز أيضاً 3-1، وأمام خورفكان بنسبة 54، وفاز 2-صفر. وتصدر حارس الظفرة خالد السناني مصدر التمريرات الطولية بـ69 تمريرة، ثم لاعب الوسط المدافع، سلطان الغافري بـ15، والمدافع المغربي عصام العدوة بـ13، ولاعب الوسط المدافع أحمد الحمادي بـ11، والمدافع مسلم فايز بسبع تمريرات.

ومن هذه التمريرات، سجل الظفرة أربعة أهداف حاسمة في عجمان والفجيرة وخورفكان، مستفيداً في ثلاثة منها من سرعة مهاجمه الهولندي راشوفيل، بينما سجل الرابع ياسين البخيت. وقال لاعب الظفرة سابقاً، والمحلل الرياضي حالياً، جمعة خاطر لـ«الإمارات اليوم»: طالما أن أسلوب المدرب يحصد النتائج، فلا يجب عليه تغييره»، مشيراً إلى أنه «لا فائدة من الاستحواذ إذا لم يأتِ بالنقاط».

وتابع: «المدرب الصربي يعتمد على هذا الأسلوب بسبب عدم التجانس بين القدامى والجدد بجانب ظروف الغيابات، وأن الفريق يعتمد على سرعة راشوفيل الذي سجل أهدافه، خلال الموسم الحالي، مستفيداً من الإرسال الطويل».

• حارس الظفرة خالد السناني يتصدر التمريرات الطولية في الفريق بـ69 تمريرة.

أكثر الأندية في التمريرات الطولية

الظفرة: 398.

كلباء: 364.

العين: 363.

حتا: 360.

الوصل: 358.

بني ياس: 356.

تمريرات الظفرة الطولية في 6 جولات

الجولة الأولى: 84.

الجولة الثانية: 64.

الجولة الثالثة: 69.

الجولة الرابعة: 68.

الجولة الخامسة: 59.

الجولة السادسة: 54.

استحواذ الظفرة

الأولى: 45.7%.

الثانية: 34.6%.

الثالثة: 33.7%.

الرابعة: 38.6%.

الخامسة: 25.7%.

السادسة: 34.8%.

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