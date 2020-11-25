الامارات | كلاسيكو العين والوحدة.. بين «المتذبذب والثابت»

شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو العين والوحدة.. بين «المتذبذب والثابت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصل دوري الخليج العربي إلى محطته السابعة، التي تنطلق غداً، والعديد من الفرق لاتزال تبحث عن استقرار المستوى بعد جولات من الشك، ولعل أبرزها فريق العين الذي يخوض مباراة قمة، حينما يستضيف الوحدة بعد غدٍ، بينما لايزال «الزعيم» في وضع الفريق «المتذبذب»، وفي المقابل بدا الوحدة ثابتاً في المستوى والنتائج، إذ يحتل الوصافة خلف الشارقة المتصدر، ولم يخسر إلا مباراة واحدة من «الملك».

ورغم أن الفارق ليس كبيراً بين العين والوحدة (نقطتان)، كون العين بـ11 نقطة في المركز الخامس، والوحدة الثاني بـ13 نقطة، فإن ما يقلق أنصار «الزعيم» قبل الكلاسيكو الضعف الواضح في دفاع الفريق، الذي خسر مباراتين حتى الآن، ويعاني بشدة حينما يفوز.

وقد يستعيد العين خدمات هدافه التوغولي لابا كودجو، ما سيشكل نقطة قوة للفريق، بينما سيكون الرهان أكثر لدى الوحدة على خبرة المخضرم إسماعيل مطر، وتنوع الخطورة الهجومية من عدد كبير من اللاعبين، ولا يقتصر الأمر على اسم معين.

ونشهد غداً مواجهة الجزيرة مع حتا في مباراة لتعزيز الرصيد بالنسبة لـ«فخر أبوظبي»، بينما ستكون الاختبار الأول بالنسبة لمدرب حتا الجديد، الصربي فيرميزوفيتش.

وفي زعبيل، يدخل الوصل مباراة الفجيرة وهو راغب بشدة في وقف نزف النقاط، وسلسلة الهزائم، لكنه سيواجه فريقاً ذاق طعم الفوز لأول مرة في الجولة الماضية على حساب حتا.

أما شباب الأهلي، فسيكون على موعد مع مباراة سهلة على الورق أمام عجمان الجريح، لكنه يخشى من انتفاضة «البرتقالي»، المهدد بالهبوط.

أما المتصدر الشارقة، فيبحث عن رقم جديد في اختبار خورفكان، لكن الأخير قد لا يكون لقمة سائغة.

وفي دبي، ستكون مواجهة الخاسرين النصر وبني ياس، وكلاهما يبحث عن الفوز.

وفي المنطقة الغربية، ستكون مباراة بين فريقين عنيدين، الظفرة، وضيفه كلباء الذي يقدم عروضاً قوية.

وعن الجولة السابعة، قال مدير فريق النصر السابق، خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المدرب السابق الروماني ريجيكامب، صعّب مهمة أي مدرب يتولى تدريب الوصل، بسبب الضغوط والنتائج السلبية الكثيرة، والاختيارات التي أثرت في الفريق لسنوات». وتابع: أصبح المدرب الحالي سالم ربيع في مهمة صعبة، كون الوصل عانى فترة سيئة في السنوات الثلاث الماضية، لم يتعرض لها في تاريخه.

في جانب آخر، قال: «جولة صعبة على كل الفرق، ولا أتوقع حدوث مفاجأة في خورفكان أمام المتصدر الشارقة الأكثر تنظيماً دفاعياً، وكذلك حتا البعيد تماماً عن مستواه أمام الجزيرة المنظم، وستكون الفرصة متاحة أمام شباب الأهلي للعودة للانتصارات أمام عجمان».

وأضاف: «قمة العين والوحدة ينتظرها الجمهور، وستكون المباراة الأبرز لما يملكه الفريقان من تاريخ كبير في المواجهات، التي قد تعيد العين إلى قلب المنافسة إذا نجح في الفوز على فريق يقدم كرة قدم ومستوى فنياً ثابتاً.. هو الوحدة».

مباريات الجولة السابعة

الخميس 26-11:

الجزيرة - حتا 18:00

الوصل - الفجيرة 18:00

شباب الأهلي - عجمان 21:00

خورفكان - الشارقة 21:00

مباريات الجمعة 27-11:

النصر - بني ياس 18:00

الظفرة - كلباء 18:00

العين - الوحدة 21:00

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