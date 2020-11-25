الامارات | حمدان بن محمد يشهد تألق «هجن العاصفة» في «تحديات اللقايا»

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد تألق «هجن العاصفة» في «تحديات اللقايا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السموّ الشيوخ ضمن سباقات المرموم، في نادي دبي لسباقات الهجن، إذ أقيم السباق على مدار 18 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

وتابع سموّه تألق هجن العاصفة، التي حسمت صدارة قمة الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات بواسطة «الشاهينية»، التي فازت بالمركز الأول تحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي، مسجلة زمناً قدره 7:34:9 دقائق، أما الشوط الثاني المخصص للقايا البكار المهجنات شهد تألق هجن الرئاسة، إذ قاد المضمر علي جميل الوهيبي، المطية «هملولة» للصدارة، مسجلة توقيتاً وقدره 7:28:8 دقائق.

وعادت هجن العاصفة للسيطرة على القمة مجدداً من خلال الشوطين الثالث والرابع، إذ قاد غياث الهلالي «شاهين» إلى صدارة الجعدان المحليات بزمن قدره 7:30:7 دقائق، بينما كان الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات من نصيب «شاهين» لهجن العاصفة، الذي حقق زمناً بلغ 7:35:6 دقائق.

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