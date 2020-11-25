الامارات | «دولي الكاراتيه» يعتمد النظام الأساسي لاتحاد الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن «دولي الكاراتيه» يعتمد النظام الأساسي لاتحاد الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الكاراتيه عن اعتماد نظامه الأساسي من قبل الاتحاد الدولي للعبة «WKF»، تمهيداً لمخاطبة الهيئة العامة للرياضة بالنظام الأساسي المعتمد، الذي تم العمل على بنوده ولوائحه طبقاً للائحة الاسترشادية التي عممتها سابقاً الهيئة، وتماشياً مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية والقارية.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، أول من أمس، بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، وحضره رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول للاتحاد الدولي اللواء ناصر الرزوقي، ونائب رئيس الاتحاد مروان سنكل، والأمين العام للاتحاد راشد آل علي، والأمين العام المساعد حميد شامس، ومدير الاتحاد محمد عباس.

كما أسفر الاجتماع عن فتح باب القيد أمام الأندية لتسجيل لاعبيها للموسم الجديد، واعتماد جدول مسابقات موسم 2020-2021 الذي يستهل منتصف يناير المقبل.

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