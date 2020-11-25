الامارات | انطلاق بطولة «مجلس دبي» للأكاديميات

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة «مجلس دبي» للأكاديميات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت يوم السبت الماضي منافسات النسخة الخامسة من بطولة مجلس دبي الرياضي للأكاديميات الرياضية لكرة القدم، التي ينظمها المجلس في ملاعب «مركز كرة القدم» بمدينة دبي الرياضية، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 52 فريقاً من 18 أكاديمية خاصة.
ويتوزع اللاعبون في البطولة على ست فئات سنية هي: 8 و10 و12 سنة للأولاد والبنات، و14 و16 و18 سنة للأولاد فقط، وتتضمن البطولة إقامة 280 مباراة تجرى خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري حتى 6 مارس المقبل.
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