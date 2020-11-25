الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غياب

كشف مدرب فريق تميز بنتائجه الإيجابية، أخيراً، أن سبب تعرض فريقه لخسائر سابقة، يعود لعدم قيادته المباريات من المنطقة الفنية بنفسه.

ضغط

اعتذر عضو شركة كرة القدم لنادٍ محترف لعدم السماح بإجراء مقابلة إعلامية مع نجم الفريق، مؤكداً أنه ستشعره بالضغط النفسي قبل مباراة مهمة يمكن أن تكون نقطة التحوّل.

جوائز

قال لاعبو بناء الأجسام إن تخصيص جوائز مالية مميزة في بطولة رأس الخيمة - واوان، وقيمتها 350 ألف درهم، ستشجعهم على المشاركة الواسعة، كونها تقدر مجهودات هذه الرياضة لما يعانونه من مشقة أثناء التدريب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news