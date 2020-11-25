كريستيانو رونالدو يتعادل مع ليونيل ميسي في معركة «الأبطال»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة «أوبتا» للإحصاءات، أن كريستيانو سجل 70 هدفًا في المباريات التي يخوضها بملعبه في دوري الأبطال، بعد الهدف الذي سجله في شباك فرينكفاروزي اليوم وأضافت الشبكة، أن النجم البرتغالي تساوى مع ليونيل ميسي نجم برشلونة، والذي سجل 70 هدفا على ملعب فريقه ببطولة «التشامبيونزليج». الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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