أحمد شوبير يكشف عن تشكيل الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا ‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاعلامي أحمد شوبير عن التشكيل الذي سيخوض به الزمالك مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام نظيره الأهلي، الجمعة المقبل، على ملعب القاهرة الدولي.
وقال شوبير:«الزمالك سيبدأ بمحمد أبوجبل في حراسة المرمى، وكل من أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة في الخط الحلفى».
وتابع:«الوسط سيتكون من فرجاني ساي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقي، والمهاجم الصريح مصطفى محمد».
وأتم:«التغيير الذذي ربما سيطرأ على التشكيل سالف الذكر هو الدفع بإسلام جابر على حساب يوسف أوباما، بعدما نال ثقة باتشيكو المدير الفني للفريق».
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