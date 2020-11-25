شكرا لقرائتكم ميمى عبد الرازق: نهائي أفريقيا شرف لمصر.. والقطبين كتاب مفتوح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد ميمي عبدالرازق، نجم المصري البورسعيدي السابق، أن مباراة الزمالك والأهلي هي نهائي القرن موضحًا أنه شرف لمصر وصول الفريقين إلى المباراة النهائية.
وقال عبدالرازق فى تصريحات تلفزيونية: "نتمني مشاهدة مباراة نهائية تليق بسمعة مصر والكرة المصرية، والفريقين كتاب مفتوح لباتشيكو وموسيماني، واللاعبين إذا خاضوا اللقاء بدون ضغوط سيقدموا أداء مذهل للجميع".
وأضاف: "الحلول غير متوقعة ستكون مفتاح الفوز، وكنت أتمني حضور الجماهير اللقاء من أجل الاستمتاع بالتواجد الجماهيري لكي يمنح المباراة طعم أخر".
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