شكرا لقرائتكم إصابة أحمد الشناوى حارس بيراميدز بفيرس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض أحمد الشناوى حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، للإصابة بفيرس كورونا، بعد أن كشفت الأشعة التى خضع لها اللاعب صباح اليوم إصابته بالفيرس، فى الوقت الذى كانت المسحة الطبية التى خضع لها اللاعب مع زملائه بالفريق سلبية جميع عينات اللاعبين.

ودخل الشناوى العزل المنزلى عقب التأكد من إصابته بالفيرس، على أن يقوم بتطبيق البروتوكول الصحى الذى نصت عليه وزارة الصحة المصرية للتعافى من الفيرس.

ومازال على جبر مدافع بيراميدز يعانى من الإصابة بالكورونا، ولم ينضم اللاعب لتدريبات فريقه فى المعسكر المقام حاليًا فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد.

واستقر بيراميدز على مواجهة فريق البنك الأهلى الصاعد حديثًا للدورى الممتاز، وديًا يوم الخميس المقبل، فى إطار استعداد الفريقين لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستنطلق يوم 11 ديسمبر المقبل، لاسيما وإن بيراميدز سيواجه سموحة يوم 29 من الشهر الجارى، ليخوض بذلك وديتين فقط قبل انطلاق مسابقة الدورى للموسم 2020/2021.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والبنك الأهلى فى الخامسة مساء يوم الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوى، على أن تقام مواجهة سموحة يوم 29 على نفس الملعب فى الرابعة عصرًا.