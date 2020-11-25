شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مرجان: لم يصل الأهلى موافقة على حضور ألف مشجع للنهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلى، أنه لم يصل الأهلى موافقة على حضور ألف مشجع من جماهير الأهلى لنهائى أفريقيا، وما سينفذ على الأهلى سينفذ على الجميع، وقال خلال برنامج ملعب أون ويقدمه الإعلامى أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورتس: "الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية يبذل مجهودا كبيرا فى ملف الإصابات بكورونا، وهناك مسحة غدا ونتمنى الاطمئنان على كل اللاعبين".

وأكمل مرجان: "سنلتزم بالإجراءات الاحترازية وسلامة اللاعبين أهم من أى شيء، ونتمنى أن يكون نهائى أفريقيا يحمل الفرحة للأهلاوية". وأصاف: "نشكر كل أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا اجتماع العمومية وكل من لم يحضر لظروف جائحة كورونا".

وأردف مرجان: "تمت الموافقة على اعتماد الشركات الخاصة باستاد الأهلى وشركة الخدمات السياحية بعد تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من قرارات، وتم تخصيص 60 فدانا فى فرع الشيخ زايد لبناء ملعب الأهلى الجديد". واختتم: "البدء فى المرحلة الأولى بفرع الأهلى فى الجم الخامس خلال يونيو المقبل".

ويلتقى فريق الأهلى بالزمالك فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تخطى الأبيض عقبة الرجاء المغربى بعد الفوز عليه بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما باستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

وتُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أنه بهذه النتيجة يكون قد تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.