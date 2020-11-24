شكرا لقرائتكم خبر عن «الشناوى» يقود الأهلي في نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى درجة الاستعداد القصوى قبل أيام من المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، المقررة الجمعة المقبل فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد القاهرة.

ويتابع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، اللاعبين خلال المعسكر المقام حاليا فى أحد الفنادق للاطمئنان على التزام اللاعبين والجهاز الفنى بالتعليمات، حيث تم منع اللاعبين من التعامل مع أى شخص بخلاف المسؤولين فى الفريق، بجانب مطالبتهم بعدم فتح مواقع التواصل الاجتماعى لتجنب تشتيتهم، خصوصا فى ظل حرب الشائعات التى شهدتها الأيام الماضية بخصوص القمة الإفريقية بين قطبى الكرة المصرية.

كما تم منع الجهاز الفنى من التواصل مع أى وسيلة إعلامية، سواء مرئية، بما فيها قناة النادى، أو مسموعة أو مقروءة، وذلك فى إطار مساعى الفريق للتركيز فى المباراة وإبعاد جميع أعضاء الفريق عن الضغوط، وشددت إدارة النادى على ضرورة الالتزام بالتعليمات، وطلبت من مدير الكرة توقيع عقوبات مغلظة على المخالفين.

فيما يترقب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، معرفة مصير وليد سليمان ومحمود كهربا المصابين بكورونا من اللحاق بالمباراة، حيث يتابع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، حالة اللاعبين هاتفيًا للاطمئنان على آخر التطورات الخاصة بالعلاج، وسادت حالة من الارتياح داخل المعسكر بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها الفريق أمس الأول.

ووفقًا للمعلومات الواردة من الأهلى فإن نتيجة مسحة لاعبى الأهلى المتواجدين فى المعسكر جاءت سلبية.

وتأكد الأهلى من سلامة حارسه محمد الشناوى بعد الشائعات التى طالته فى الساعات الماضية حول إصابته بكورونا، إلى جانب على معلول الذى خضع لمسحة مع الفريق بعد وصوله من تونس وجاءت سلبية أيضا، إلى جانب باقى اللاعبين بالمعسكر، ويجرى الفريق مسحة أخيرة اليوم، وهى التابعة للاتحاد الإفريقى.

ويؤدى الفريق تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا للمباراة، ويُنتظر أن يركز موسيمانى خلال مران اليوم على مراجعة الخطة التى استقر عليها للمباراة، بجانب الاجتماع مع اللاعبين على هامش التدريبات لشرح الخطة نظريًا لضمان استيعاب جميع العناصر للطريقة التى سيخوض بها الفريق المباراة.