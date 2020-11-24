شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يخوض لقاء دينامو كييف بدون الأسطورة الأرجنتينينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، تشكيلة فريقه الأساسية، لخوض مواجهة دينامو كييف الأوكراني، مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي: «تير شتيجن، دست، مينجويزا، لينجليت، فيربو، ألينيا، بيانيتش، ترينكاو، بيدري، كوتينيو، وبرايثوايت. بينما جاءت تشكيلة دينامو كييف، بوشتشان، كارافايف، ميكولينكو، زابارني، كيدزيورا، شيبيليف، بويالسكي، جارماش، شابارينكو، كارلوس دي بينا، وفيربيتش».