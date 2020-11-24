شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أزمات تواجه «القطبين» قبل مباراة القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجه مباراة القرن الإفريقى بين الأهلى والزمالك المزمع إقامتها يوم 27 نوفمبر الجارى بنهائى دورى الأبطال، التى ستجرى على أرض ملعب استاد القاهرة، أربع أزمات قبل 48 ساعة من اللقاء المرتقب والذى ينتظره جماهير الكرة المصرية والعربية فى ظل الصراع المحتدم بين الفريقين على الزعامة الإفريقية.

تكمن الأزمة الأولى فى تخوف مسؤولى الناديين من إصابة لاعبى الفريقين بفيروس كورونا بعد أن تعرّض كل من وليد سليمان ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعبى الأهلى ومحمود الونش من الزمالك للإصابة بالفيروس، وهم من العناصر الأساسية للفريقين، وهو ما دفع كلا من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة فى الأهلى وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك لمطالبة الجهازين الإداريين بتشديد الإجراءات الاحترازية خلال معسكر الفريقين، ومنع اختلاط اللاعبين، ومراقبة مطعم الفندق الذى يعسكر به كل فريق، خوفا من زيادة عدد المصابين بالفيروس، خصوصا أن اللاعبين الأربعة لم تتضح الرؤية بالنسبة لمشاركاتهم فى اللقاء.

والأزمة الثانية تواجه باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، بسبب عدم الاستقرار على التشكيل الأساسى خلال المباراة، فى ظل كثرة شكوى أشرف بن شرقى لاعب الوسط المهاجم بالزمالك من الإجهاد.. ووفقا لمصدر داخل الجهاز الفنى بالزمالك، فإن باتشيكو لم يستقر على التشكيل النهائى للقاء، خصوصا أن الفريق لم يتدرب بكامل قوته سوى اليوم، فى ظل غياب محمود الونش مدافع الأبيض، والذى سيسبب غيابه عن اللقاء أزمة دفاعية وصداعا فى رأس المدير الفنى.

أما الأزمة الثالثة، فتتمثل فى شكوى موسيمانى المدير الفنى للقلعة الحمراء من كثرة الإصابات، مما دفع محمود الخطيب، رئيس النادى، للإقامة بالفندق لمتابعة حالة اللاعبين من خلال الجهاز الطبى بقيادة خالد محمود، والذى أكد لرئيس النادى جاهزية كافة اللاعبين فى الفترة الأخيرة، لكنهم لم يؤدوا المران الجماعى بكل القوة الضاربة للفريق. والأزمة الأخيرة تتعلق بحرب الشائعات على السوشيال ميديا، والتى طالت لاعبى الفريقين خلال الساعات القليلة الماضية، سواء شائعة إصابة محمد الشناوى حارس الأهلى بكورونا، وهو ما تم نفيه من جانب مسؤولى القلعة الحمراء، ونفس الأمر بالنسبة لطارق حامد لاعب الوسط المدافع بالزمالك الذى طالته نفس الشائعة.