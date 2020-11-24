شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيمانى» يطلب ضم محمود جاد لدعم حراسة المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، من لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، ضم محمود جاد، حارس مرمى إنبى والمنتخب الأوليمبى، من أجل ضمه إلى صفوف الفريق الأحمر، خلال الموسم المقبل، لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد أن اكتشف المدير الفنى حاجة الفريق لحارس مرمى متميز يمتلك خبرات يعتمد عليها الفريق فى حالة عدم مشاركة محمد الشناوى لأى سبب.

من جهة أخرى، استقر مسؤولو الزمالك على تأجيل ملف المهاجم الإفريقى الذى طلبه البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بسبب مباراة القمة فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر لها بعد غد الجمعة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المدير الفنى البرتغالى طلب التعاقد مع مهاجم إفريقى سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم هجوم الفريق، بعد الاستقرار على رحيل الكونغولى كاسونجو كابونجو، حيث تلقى اللاعب عرضا من ناديه السابق الاتحاد السكندرى للعودة مرة أخرى.

وأكد أمير مرتضى، المشرف العام على الفريق الكروى الأول بالنادى، للمدرب البرتغالى، بأنه سيعرض عليه مجموعة من اللاعبين الأفارقة بعد مباراة الأهلى فى نهائى إفريقيا، وذلك من أجل التركيز فى اللقاء المصيرى.

فى نفس السياق، استقر مسؤولو القلعة البيضاء على تأجيل حسم مصير محمد عبدالسلام، مدافع الفريق، على أن يتم تحديد مستقبله مع الفريق وفقًا لمدى إمكانية ضم مدافع رابع من عدمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يسعى الفارس الأبيض إلى التعاقد مع مدافع جديد فى الفترة المقبلة.