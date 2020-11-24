شكرا لقرائتكم خبر عن شالكه يجرد مايكل ريشكه من منصبه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي شالكه متذيل جدول ترتيب الدوري الألماني، فسخ تعاقده مع المدير التقني مايكل ريشكه، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير صحفية أنه تم استبعاد 3 لاعبين من التدريبات.
ويعيش شالكه الفائز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 1997، وأحد أكثر الأندية شعبية في ألمانيا، أزمة رياضية ومالية، تفاقمت بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد. وذكر بيان لشالكه اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق بالتراضي مع ريشكه الذي يتولى مسؤولية التخطيط للفريق منذ مايو 2019، على فك الارتباط بينهما قبل نهاية عقده.
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