شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس خلال معركة فرينكفاروزي المجري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، تشكيلة فريقه استعدادا لمواجهة فرينكفاروزي المجري، بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيلة اليوفي،تشيزني، كوادرادو، دانيلو، دي ليخت، ساندرو، ماكيني، بنتانكور، آرثر، بيرنارديسكي، ديبالا، رونالدو. وفي المقابل، جاءت تشكيلة الفريق المجرى: ديبسوز، لوفرينكسيس، بلازيتش، دفالي، هيستر، فريمبونج، سيجر، صوماليا، زوبكوف، أوزوني، نجوين. يوفنتوس يحتل المركز الثاني في المجموعة، برصيد 6 نقاط، بينما يقبع فرينكفاروزي بالمركز الرابع بنقطة واحدة.