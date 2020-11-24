شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل بروسيا دورتموند وكلوب بروج في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجلس المهاجم الألماني الشاب يوسوفا موكوكو، لأول مرة على مقاعد بدلاء بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وذلك مع بداية مباراة فريقه أمام ضيفه البلجيكي كلوب بروج، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وجاءت تشكيلة دورتموند كالتالي: بوركي، مونييه، أكانجي، هوميلز، جيريرو، بيلينجهام، ديلاني، سانشو، رينا، هازارد، هالاند. فيما جاءت تشكيلة كلوب بروج كالآتي: مينوليه، بالانتا، كوسونو، كريمنشيك، لانج، دياتا، ديلي، فاناكين، فورمر، كلينتون ماتا، دي كيتيلير