شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام لايبزيج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة لايبزيج، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.
يلعب الفريق الباريسي بتشكيل يضم: «كيلور نافاس، فلورينزي، ماركينيوس، عبدو ديالو، بيكر، باريديس، أندير هيريرا، دانيلو، نيمار جونيور، انخيل دي ماريا، كيليان مبابي». أما الفريق الألماني فيلعب بتشكيل يضم «جولاتشي، انخلينو، اوباميكانو، كوناتي، سابيتزر، حايدرا، بولسن، فورسبرج، نكونكو، موكيلي، أولمو».
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