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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيدان يتحدث عن مبادلة ايسكو واريكسن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
تحدث مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان حول مستقبل صانع ألعاب الفريق إيسكو وحدد موقفه من التعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب انتر ميلانو الايطالي.
وقال زيدان عن مبادلة إيسكو بكريستيان إريكسن:"لن أخوض في هذا الأمر إيسكو لاعبنا لا أعرف إلى متى ولكن نحن سعداء به".
يذكر أن ريال مدريد سيلعب ضد إنتر وهو في المركز الثالث بالمجموعة الثانية بـ4 نقاط بالتساوي مع شاختار صاحب المركز الثاني مقابل 5 نقاط لبوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر ونقطتين لإنتر الذي يأتي بالمركز الرابع.
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