طائرة الوحدة تستضيف الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقام اليوم في انطلاقة الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة مباراة واحدة تجمع الوحدة مع الاتحاد، وذلك على صالة نادي الوحدة في السادسة مساء. ويدخل الوحدة اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 16 نقطة. وسيشهد اللقاء عودة بعض نجوم الفريقين بعد أن توقفوا إجباريا في الفترة الماضية بسبب تعرضهم للإصابة بفيروس وسيشهد اللقاء عودة بعض نجوم الفريقين بعد أن توقفوا إجباريا في الفترة الماضية بسبب تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا يذكر أن صدارة سلم الترتيب يتربع عليها فريق الأهلي دون خسارة أي نقطة، يليه الهلال ثانيا والترجي ثالثا.

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