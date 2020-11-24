شكرا لقرائتكم خبر النسخة الثانية لبطولة أرامكو الدولية للجولف في موعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية ياسر الرميان تنظيم النسخة الثانية لبطولة أرامكو السعودية الدولية لجولف السيدات خلال العام المقبل في موعدها المحدد بين 10 و13 نوفمبر 2021م، برعاية صندوق الاستثمارات العامة.

وقال الرميان «كانت بطولة رائعة وعالية القيمة، ونحن نفخر بهذا الإنجاز التاريخي الرائد، ونتقدم بالتهنئة إلى لاعبة الجولف المحترفة إميلي بيدرسون التي حصدت لقبي الفردي والفرق، ونشكر جميع اللاعبات على أدائهن المتميز، كما نشكر الجولة الأوروبية لجولف السيدات وجميع أعضائها على مساهمتهم الرائعة».

وأضاف «حققت البطولتان نجاحا باهرا، وأنا واثق بأن بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق لن تكون الأخيرة في أجندة فعالياتنا الدولية، وسنواصل التزامنا بتطوير اللعبة وتقديم مزيد من الفرص لدعم مواهب الجولف النسائية».

وكانت بطولة أرامكو السعودية الدولية لجولف السيدات المقدمة برعاية صندوق الاستثمارات العامة قد انطلقت بالتوازي مع بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق، وسط اهتمام رياضة الجولف في العالم.

وحظيت البطولة بمشاركة 108 لاعبات من ألمع اللاعبات المحترفات صاحبات التصنيفات المتقدمة تنافسن على حصد جوائز بلغت قيمتها 1.5 مليون دولار أمريكي، وهي ثالث أكبر جائزة ضمن بطولات الجولة الأوروبية لجولف السيدات لهذا الموسم، كما حظيت البطولة بمتابعة عالمية واسعة في أكثر من 60 دولة.

وأسهمت البطولة في تشجيع أكثر من 1000 سيدة وفتاة سعودية على الانضمام إلى (نادي السيدات أولا)، وهي مبادرة مخصصة لدعم مواهب الجولف.

وكانت لاعبة الجولف الدنماركية إميلي كريستين بيدرسون محط اهتمام الجميع في البطولتين، لحصدها 3 ألقاب خلال أسبوع بعد فوزها في بطولة أرامكو خلال مباراة فاصلة أمام منافستها الإنجليزية جورجيا هال، ثم انتصارها في فئتي منافسات الأفراد والفرق في بطولة السعودية للفرق.

واستضافت بطولة أرامكو على مدار 3 أسابيع نحو 600 من اللاعبات والمساعدين وأفراد طاقم العمل، الذين خضعوا لأكثر من 1500 اختبار للكشف عن مرض (كوفيد-19) في مرافق مخصصة دون تسجيل أي إصابة.