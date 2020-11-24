أول سباق ليلي لفورمولا e بالسعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المسؤولون عن إدارة سلسلة بطولات السيارات الكهربائية أمس أن السعودية ستستضيف أول سباق ليلي على الإطلاق في بطولة العالم (فورمولا e) بإقامة سباقين متتاليين في الدرعية خلال فبراير من عام 2021 المقبل.

وقال المنظمون إنه سيتم الاستعانة بأضواء كاشفة منخفضة الاستهلاك وستعمل كلها بالطاقة المتجددة.

وسبق أن أعلنت وزارة الرياضة ، استضافة المملكة الجولتين الثالثة والرابعة من الموسم السابع لسباقات فوروملا e، على أن يكون ذلك خلال يومي 26 و27 فبراير 2021.

وكانت الدرعية استضافت في 2018 و2019، السباق بعد أن أنشئ فيها مضمار خاص بهذا النوع من سباقات السيارات الكهربائية.

يذكر أن السعودية ستستضيف أيضا الجولة قبل الأخيرة من السباق الأكثر متابعة في رياضة السيارات، وهو سباق فورمولا 1 لأول مرة العام المقبل، وسيكون ليلا أيضا في مدينة جدة.

يذكر أن فورومولا e، بطولة خاصة بالسيارات الكهربائية ذات المقعد الواحد، وهي تعد أول سلسلة عالمية لسباقات الشوارع للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.