أول سباق ليلي لفورمولا e بالسعودية

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وقال المنظمون إنه سيتم الاستعانة بأضواء كاشفة منخفضة الاستهلاك وستعمل كلها بالطاقة المتجددة.وسبق أن أعلنت وزارة الرياضة، استضافة المملكة الجولتين الثالثة والرابعة من الموسم السابع لسباقات فوروملا e، على أن يكون ذلك خلال يومي 26 و27 فبراير 2021.
وكانت الدرعية استضافت في 2018 و2019، السباق بعد أن أنشئ فيها مضمار خاص بهذا النوع من سباقات السيارات الكهربائية.
يذكر أن السعودية ستستضيف أيضا الجولة قبل الأخيرة من السباق الأكثر متابعة في رياضة السيارات، وهو سباق فورمولا 1 لأول مرة العام المقبل، وسيكون ليلا أيضا في مدينة جدة.
يذكر أن فورومولا e، بطولة خاصة بالسيارات الكهربائية ذات المقعد الواحد، وهي تعد أول سلسلة عالمية لسباقات الشوارع للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
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