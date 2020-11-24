رالي حائل يحدد هوية بطل العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف السعودية بطولة العالم للراليات من خلال تنظيم رالي حائل للجولتين الرابعة والخامسة في الفترة بين 10 و16 ديسمبر المقبل بعد عودة الرالي إلى كأس العالم للراليات الصحراوية. وتشمل الأيام الستة للبطولة المنافسة على قطع 300 كلم يوميا وسط بيئة صحراوية متنوعة التضاريس. وأوضح مدير الرالي زياد جاموس أن تنظيم سباقين متعاقبين للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم (باجا حائل1 وباجا حائل 2) يعد تميزا فنيا نظرا لتوفر البيئة الطبيعية الجاذبة والإمكانات والقدرات التنظيمية العالية. وأوضح مدير الرالي زياد جاموس أن تنظيم سباقين متعاقبين للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم (باجا حائل1 وباجا حائل 2) يعد تميزا فنيا نظرا لتوفر البيئة الطبيعية الجاذبة والإمكانات والقدرات التنظيمية العالية.

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