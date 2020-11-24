القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك فى دوري ابطال أفريقيا

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جدة - عمرو شويل القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك



القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك التى تترقبها جماهر الكرة المصرية والأفريقية فى نهائى القرن يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة حيث اللقاء الأهم والذى يحظى باهتمام ومتابعة الملايين من عشاق الساخرة المستديرة فى مصر وخارجها لأنها المرة الأولى فى أفريقيا التى يُقام فيها النهائى بين فريقين من دولة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك على التردد الأرضي، داخل مصر هي "أون تايم سبورت"، حيث ستقوم بتغطية المباراة مع وجود أستوديو تحليلي قبل اللقاء وبعدها لمتابعة المباراة الأهم خلال السنوات الأخيرة بين قطبي الكرة المصرية باعتبارها المرة الأولى التى يلتقي فيها العملاقيين وجهاً لوجه في القارة السمراء.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك



من ناحية أخرى، أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ثقته في خروج مباراة الأهلى والزمالك بالصورة التي تليق بمكانة مصر الكروية والأفريقية، قائلاً في تصريحاته خاصة لبرنامج "ملعب اون تايم": "أهم ما في المباراة أن نعزز ونرفع شعار لا للتعصب خاصة أن المباراة ستقام في الغالب بدون جماهير".

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبى: "اللاعبين سواء من الأهلى أو الزمالك أخوة والعلاقة بينهم فى معسكرات الفراعنة تكون أفضل ما يكون والحساسية غالباً تكون فى حضور الجماهير لملعب المباراة وهى ما تفرض على اللاعبين مسئولية اتجاه خروج هذه المواجهة بالشكل الذى يليق بمكانة مصر الكروية خاصة أننا جميعاً أسرة واحدة".

وواصل شوقي غريب: "الأهلى والزمالك سيشاركان معاً فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم القادم ويمثلان صاحب المركزين الأول والثاني في الدوري المصري، كما أنهما أبطال القارة الافريقية بعدما وقعا في المباراة النهائية لذلك يجب استغلال كل هذا للتأكد على ريادة الكرة المصرية".