شكرا لقرائتكم خالد الغندور: بيكهام صفقة الأهلي الجديدة صافح جميع اللاعبين! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعجب الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، من عدم ظهور إصابات كورونا كثيرة بين صفوف لاعبي الأهلي رغم مصافحة بيكهام أحدث صفقات النادي الأحمر لجميع اللاعبين.

وقال الغندرو خلال تقديمه لبرنامج زملكاوي: "أحمد رمضان بيكهام صفقة الأهلي الجديدة، قام بمصافحة رئيس النادي محمود الخطيب وجميع لاعبي القلعة الحمراء، وهو الآن مصاب بكورونا، فكيف ينتقل لنا المرض، الحقيقة أنا لا أعلم".

وتابع: "أحمد رمضان بيكهام صفقة الأهلي الجديدة أصيب بكورونا، اللاعب قام بمصافحة محمود الخطيب وزملائه أمس في النادي الأهلي".

وكان الأهلي أعلن ضم أحمد رمضان بيكهام من صفوف وادي دجلة، في فترة الانتقالات الحالية، ولمدة 5 سنوات.

وظهرت نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا للاعب إيجابية، اليوم الثلاثاء. طالع التفاصيل من هنا

وأعلن الأهلي، إصابه عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي، هم محمود كهربا وصالح جمعة ومحمد شريف ووليد سليمان وأحمد ياسر ريان.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك، يوم الجمعة المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.