شكرا لقرائتكم حازم إمام للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن: شدو حيلكوا يا رجالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه حازم إمام نجم نادي الزمالك سابقاً رسالة الى لاعبي الفريق الكروي الأول قبل المباراة المرتقبة ضد الغريم التقليدي النادي الأهلي في نهائي القرن عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب حازم امام عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الجيل الحالي من الزمالك لو كسب لازم يعرف انه هيكون الجيل المحبب والافضل لجماهير الزمالك ، شد حيلكوا يا رجالة".

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطني العربي في تمام الساعة التاسعة مساءاً صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يطلق عليه "مباراة القرن" بين فريقي الزمالك ضد الأهلي قطبي الكرة المصرية على شرف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً.