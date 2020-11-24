شكرا لقرائتكم خبر عن ليس لدينا هدف ولا نعرف ماذا نريد من منتخبنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

توقف يحيى عبدالكريم رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم السابق وعضو اتحاد الكرة الأسبق والمراقب الرياضي المعروف وقفة موضوعية مع مستجدات الساحة الرياضية، والكروية بوجه خاص، وكالعادة كانت آراؤه جريئة ولا تنقصها الصراحة في كل الأمور التي لفتت انتباهه في الموسم الاستثنائي الحالي.

في البداية توقف عند المنتخب وحاضره ومستقبله، مستقبله بعد أن شاهده في حلته الفنية الجديدة، ومن خلال المباريات الودية الدولية الثلاث الماضية، وقال بشفافية ووضوح:

«نحن ضيعنا وقتاً طويلاً جداً في الرؤى والاختيارات بين البدائل، والآن «جالسين» نضيع مزيداً من الوقت، وكنا نتأمل الأفضل من المنتخب نعود أكثر قوة ولكن للأسف ما نشاهده أكد لي شخصياً ومن خلال المتابعة يثبت أننا لا نعرف ماذا نريد وليس لدينا هدف محدد.

وحول سيطرة نادي الشارقة الرياضي على منصة التتويج في مختلف الألعاب الجماعية قال سيطرة «الملك» على الساحة في الألعاب الجماعية من الأمور التي أسعدتنا كثيراً وأعادت لي ذكريات نادي الشارقة في حقبة الثمانينات، عندما كان ينافس في كل الاتجاهات وفي مختلف الألعاب وأكد أن دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يلعب دوراً مهماً في تطور هذه الألعاب بالإضافة إلى اهتمام ومتابعة مجلس إدارة النادي برئاسة علي سالم المدفع رئيس النادي وإخوانه الأعضاء وأتمنى لهم مزيداً من التوفيق والألقاب والإنجازات.

*وعن رؤيته لدوري الخليج العربي بعد مرور 6 جولات من النسخة الحالية قال: المستويات عادية جداً والسمة الأبرز عدم ثبات مستويات الفرق والرياضة بصفة عامة فقدت الكثير بسبب جائحة «كورونا» التي حرمت الجمهور من المباريات، وهذه الجائحة جعلت الجو المحيط بكرة القدم غير طبيعي في كل العالم وأضاف: هناك بعض المباريات يمكن أن نقول إنها جميلة أو مثيرة وللأسف هناك مباريات تجعلك تشعر بأنها ليست مباريات كرة من شدة الملل.

وبخصوص مستوى دوري الخليج العربي، المستويات عادية والرياضة عموماً تفقد الكثير من جمالها بدون جمهورها، فالجو المحيط ليس طبيعياً، فبعض المباريات جميلة والبعض الآخر لاتحس معه أنك تشاهد كرة قدم، موضحاً لقد شاهدت كثيراً من المباريات متى ماسنحت الفرصة ولكن أتابع وأركز مع مباريات فريق النادي الشارقة بانتظام لأنها مباريات الملك تشدني إليها كما تشد كل الجمهور أيضاً، لذلك «أفضّي» نفسي لمشاهدتها واضعها ضمن برنامجي اليومي في كل جولة، وباقي المباريات أشاهدها بالصدفة وأضاف من خلال المشاهدة فريق نادي الشارقة هو الوحيد الذي يلعب بمستوى ثابت والمدرب عبدالعزيز العنبري يتعامل مع الفريق ويقوده وفقاً للإمكانات المتاحة والفريق يلعب بمنهجية ماذا يريد من كل مباراة من دون فلسفة وهو نفس الأسلوب الذي حقق به الدوري وإن كان البعض يعيب عليه بعض الأمور، ولكن في النهاية لكل مدرب أسلوبه الذي يضعه وفقاً لإمكانات لاعبيه ولا أعتقد أن هناك خطأ أو عيباً في طريقة العنبري من وجهة نظر شخصية.

أما فيما يتعلق بسؤالنا له عن مدى متابعته لاستوديوهات التحليل عبر القنوات الفضائية قال طبعاً لا أحضرها ولا أتابعها لدرجة أنني أكتفي بمشاهدة المباريات فقط، عبر التعليق باللغة الإنجليزية بعيداً عن الصراخ والأهواء الشخصية، وأضاف حتى مباريات البطولات الأوروبية مثل الدوري الإنجليزي الممتع والدوري الإسباني الذي افتقد كثيراً من نكهته أحرص على متابعتها عبر التعليق باللغة الإنجليزية أو أكتفي بالصورة فقط فماذا أريد أكثر من متعة المشاهدة.