شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تحقق أول انتصاراتها بمنافسات اليوم الثالث من دوري الوزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة نتائج منافسات اليوم الثالث من دوري الوزارات الأول، الذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة ، بالمركز الأوليمبي بالمعادى، تحت شعار "مصر أولا .. لا للتعصب " .

شهدت الأدوار التمهيدية في يومها الثالث، تحقيق وزارة الشباب والرياضة أولي انتصاراتها بخمسة أهداف مقابل هدف واحد علي وزارة التخطيط، وبنفس النتيجة فازت الإتصالات علي التنمية المحلية، وأيضاً بنفس النتيجة فازت النقل علي الصحة والأوقاف علي التعاون الدولي .

وتواصل وزارة الدفاع تأقلها بالدوري بعد فوزها علي السياحة بسداسية نظيفة، والإنتاج الحربي علي التربية والتعليم بسبعة أهداف نظيفة، والزراعة تفوز علي مجلس الوزراء بهدفين مقابل لاشيء ، وفازت التموين علي القوي العاملة بستة أهداف مقابل ثلاثة ، والتعليم العالي علي المجالس النيابية بثلاثية نظيفة.

وفي مباراة قوية فازت الإسكان علي الثقافة بهدفين لهدف واحد، والمالية تتعادل بهدفين مع التجارة والصناعة ، وفي آخر مباراة من منافسات اليوم الثالث فازت الخارجية علي قطاع الأعمال العام بهدفين نظيفين