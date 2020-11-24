أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 24 / 11 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 24 / 11 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، ننشر خطاب اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة بمنع حضور رئيس الزمالك مباراة القرن

ننشر خطاب اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة بمنع حضور رئيس الزمالك مباراة القرن

ينشر الخليج 365 خطاب اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة، بمنع رئيس نادى الزمالك من حضور مباراة القمة الافريقية بين الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر المقبل، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بسبب قرار اللجنة الأولمبية السابق بايقافه 4 سنوات.

حازم إمام للاعبي الزمالك: أمامكم فرصة لتكونوا الجيل المحبب والأفضل للجماهير

حرص حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على تحفيز لاعبى الفريق الأبيض قبل مواجهة الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر له يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، حيث كتب الثعلب الصغير عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "الجيل الحالى من الزمالك لو كسب لازم يعرف أنه هيكون الجيل المحبب والأفضل لجماهير الزمالك، شد حيلكوا يا رجالة".

أيمن عبد العزيز يخضع لمسحة جديدة غدا للتأكد من عدم إصابته بكورونا يخضع أيمن عبد العزيز المدرب العام السابق لفريق الزمالك لمسحة كورونا غدا، للتأكد من عدم اصابته بالفيروس ، بعدما اثبتت نتيجة المسحة الأولي التي خضع لها مع فريق الزمالك إيجابية العينة واصابته بالفيروس. بن شرقى يصل للنهائى الـثامن في تاريخه.. وهل يسجل ليلة الجمعة؟ نشرت الصفحة الرسمية لبطولة دورى أبطال أفريقيا عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو أهداف المغربى أشرف بن شرقى مهاجم فريق الزمالك خلال مشوار الفريق الأبيض في البطولة حتى الوصول إلى المباراة النهائية وجاء التعليق على الأهداف "يسجل بالرأس والقدم، من مسافة قريبة أو بعيدة، ويفعل كل شيء تقريبًا أهداف أشرف بنشرقي قادت الزمالك إلى النهائي رقم 8 في تاريخه هل يسجل ليلة الجمعة أيضًا؟ " .