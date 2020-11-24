شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يواجه أسوان وديًا بدلاً من إنبى يوم 2 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدل فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى بابافاسيليو المدير الفنى، خريطة المواجهات الودية التى سيخوضها الفريق فى الوقت الحالى، فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد، حيث سيواجه الفريق الدجلاوى نظيره أسوان بدلاً من إنبى، الذى كان من المنتظر أن تقام المباراة بينهما غدًا الأربعاء، لاسيما وإن دجلة يُقيم حاليًا معسكر مغلق فى منتجع العين السخنة.

وتقرر أن يخوض وادى دجلة مواجهة ودية أمام الإنتاج الحربى يوم الخميس المقبل، على أن تقام مواجهة أسوان يوم 2 ديسمبر المقبل، حيث سيكتفى الجهاز الفنى لدجلة بخوض 3 مواجهات ودية قبل انطلاق الموسم الجديد المقرر له يوم 11 ديسمبر.

وأعلن وادى دجلة التعاقد بشكل رسمى مع كل من رضا عبد العال جناح فريق بنى سويف لمدة 3 مواسم مقبلة، وأحمد ميهوب الشهير بـ"خليفة محمد الشناوى" حارس مرمى نادى اطسا وسمسطا السابق بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، كما تم التعاقد مع أحمد مجدى باك رايت الإنتاج الحربى لمدة سنتين فى صفقة انتقال حر، لاسيما وأن أحمد مجدى من ناشئين وادى دجلة.

وكان وادى دجلة نجح فى التعاقد مع مسعد عوض حارس مرمى أسون بعد سداد قيمة الشرط الجزائى "مليون جنيه"، وضم صلاح أمين مهاجم مصر المقاصة، والتونسى إيهاب المباركى ظهير أيمن فريق الترجى والذى وقع عقود مع دجلة لمدة 3 سنوات فى صفقة انتقال حر، وخورخي فرناندو باربوسا إنتيما الشهير بـ"جورجينيو"، الجناح المهاجم لمنتخب غينيا بيساو وفريق لودوجورتس رازجراد البلغاري، لمدة موسمين.