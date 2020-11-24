شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: "ولادى بيشجعوا الزمالك اعمل فيهم إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء السيد نجم الأهلى السابق إن ولديه يشجعان فريق الزمالك لكن ابنته تشجع الأهلى وبالتالي فالأسرة بها تنوع كروى، مضيفًا أنه يترك الحرية لأبنائه فى تشجيع النادى الذى ينتمون إليه فى ظل عدم التعصب مشيرًا إلى أن هناك روح فكاهية بينهم عبر السوشيال حيث يقول ابنه باقة النت هتخلص ليرد قائلاً: "انا اللى بدفع الاشتراك".

جاء ذلك خلال الحوار الشبابى الذى تعقده وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة لا للتعصب بحضور نجوم الرياضة مثل عبد الظاهر السقا ومحمود سعد وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالاضافة الى قيادات الوزارة.

وأكد ضياء السيد أن تطبيق القانون ومبدأ العقاب لمن يخرج عن النص سيؤدى إلى ضبط النفس والسيطرة على التعصب الرياضى وأضاف مدرب المنتخب السابق أن التعصب ليس فى المدرجات فقط بل فى الاستوديوهات التحليلية وكذلك السوشيال ميديا التى أصبح لا يمكن السيطرة عليها جاءت تصريحات نجم الأهلى السابق خلال المؤتمر الذى تعقده وزارة الشباب والرياضة، برئاسة أشرف صبحى، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية، ضمن مبادرة "لا للتعصب" لنبذ التعصب قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى، بين الأهلى والزمالك والذى يقام باستاد القاهرة والتى تشهد حضور ضياء السيد نجم الأهلى السابق، وعبد الظاهر السقا ومحمود سعد وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعدد من نجوم الرياضة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وحضر ندوة نبذ التعصب بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 وقيادات الجامعة على رأسهم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور محمد حسن عزازى رئيس الجامعة وياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من رموز الرياضة منهم كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق وإسلام الشاطر نجم الأهلى السابق ودندراوى الهواري رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع والدكتور محمد الباز والإعلامى محمد فودة والإعلامي عمر ربيع ياسين.

وأكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مباراة الأهلى والزمالك المقرر له الجمعة المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا ستقام بدون حضور جماهيرى، وذلك خلال فعاليات ندوة نبذ التعصب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجويا، كما أكد أشرف صبحى أن نهائى أفريقيا سيكون لأول مرة بين ناديين مصريين مشددا أن إدارة الكرة في مصر نجحت في نقل المباراة لاستاد القاهرة، لكن بسبب تداعيات فيروس كورونا وبعد اتفاق اتحاد الكرة مع نظيره الأفريقي فلن تحضر الجماهير المباراة لكن المباراة ستتم إذاعتها أرضيا ولن يتم غلق المقاهي يوم المباراة.