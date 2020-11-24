شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يعلن غياب محمود حمدى الونش عن مباراة الزمالك أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك على نهائي القرن بين الأهلي والزمالك الجمعة المقبلة في نهائي أفريقيا لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة القارية 2020، وقال الغندور خلال تقديمه لبرنامج زملكاوي على فضائية النادي الأبيض: "تأكد غياب الونش عن النهائي، وكاف يجري مسحة للفريقين في العاشرة صباحا".

وتابع خالد الغندور: "الأيام اقتربت بشدة، الأهلي يخشى الزمالك والزمالك يخشى الأهلي، وكل جمهور يثق في فريقه رغم أنه يحسب ألف حساب للفريق المنافس".

وأكمل: "نتمنى السلامة لجميع اللاعبين، نتمنى سلامة محمود كهربا ومحمد شريف وأحمد بيكهام ووليد سليمان من الأهلي، لأن المنافسة ليس لها دخل في أننا نقف بجوار بعض في المرض".

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الإفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.