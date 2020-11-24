شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن زين يمدد عقده مع المصرى وينتقل موسما لنادى زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل عبد الرحمن زين مدافع المصرى البورسعيدى إلى نادى زد الذى ينافس بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى لمدة موسم على سبيل الإعارة مع تمديد عقده مع ناديه البورسعيدى لمدة 4 مواسم، جاء ذلك بناء على رغبة من على ماهر المدير الفنى للفريق الذى طلب خروج اللاعب للإعارة لمدة موسم من أجل زيادة خبراته مع إمكانية عودته بعد نهاية الموسم للفريق الكروى .

كان اللاعب شارك مع المصرى خلال مبارياته الأخيرة بالدورى الموسم المنقضى وظهر بشكل جيد إلا أنه ومع الصفقات الجديدة التى أبرمها الفريق تمت إعارة اللاعب لناد زد .

من ناحية أخرى أصيب أحمد دعدور وعصام ثروت حارسى المصرى المنضمين حديثًا لصفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية بفيروس كورونا المستجد وقام اللاعبان بدخول العزل الصحى والحصول على العلاج اللازم طبقا لبروتوكول وزارة الرياضة على أن ينضما للتدريبات عقب إجراء المسحة الطبية وشفائهما من الفيروس تماما.

كان أحمد دعدور انضم للمصرى البورسعيدى قادما من بيراميدز، بينما تعاقد الفريق البورسعيدى مع عصام ثروت قادما من نادى مصر فى صفقة ثلاثية بصحبه زميليه مصطفى سلطان وعلاء عطا.

وأجريت ظهر أمس قرعة الدورى الممتاز الجديد المقرر إنطلاقه يوم 11 ديسمبر المقبل وسيواجه المصرى البورسعيدى نظيره الإسماعيلى فى الأسبوع الأول للمسابقة.